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صاحبة أكبر فم في العالم تربح آلاف الدولارات على تيك توك

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:00
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كشفت امرأة أميركية تدعي أن لديها أكبر فم في العالم، في حديث لها مع صحيفة ستار، أن هذه الميزة جعلتها مشهورة على الإنترنت، ومكنتها من كسب آلاف الدولارات عبر موقع “تيك توك”

أحدثت سامنثا رامسديل (30 عاماً) التي تعمل مندوبة للمنتجات الطبية، ضجة كبيرة على موقع "تيك توك" بسبب فمها الضخم، وحصلت على 740 ألف متابع أثناء فترة الإغلاق في بداية العام.

في بداية الأمر قررت سامنثا إظهار مهاراتها في الغناء والتمثيل عبر الإنترنت، لكنها سرعان ما وجدت أن ملامح وجهها تجذب الانتباه.
 
وقالت سامانثا متحدثة عن تجربتها: "بعد تلقي دروس في الغناء، بدأت بنشر مقاطع الفيديو الغنائية على موقع إنستغرام. كما اكتشفت أني أحب الارتجال والكوميديا، وبدأت بنشر المزيد منها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "بدأت شعبيتي بالتزايد خلال فترة الإغلاق، كنت أقوم بعمل الكثير من مقاطع الفيديو المضحكة للوجه، والمسرحيات الكوميدية، والمحاكاة الغنائية الساخرة. وكانت المقاطع التي تتضمن فمي الكبير تنتشر بشكل جنوني".

وأكدت سامنثا التي كسبت حتى الآن أكثر من 12 ألف دولار أمريكي على تيك توك، أنها لن تتوقف عن إنشاء مقاطع الفيديو، ولن تتأثر بأية تعليقات تسخر من فمها، ما دامت مقتنعة بما تفعل. 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: 24
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