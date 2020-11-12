كمامات مميزة..تبرز ملامح الوجه بشكل دقيق! (فيديو)

مع دخول كمامات الوقاية من فيروس كورونا حياتنا اليومية، قرر الفنان البرازيلي خورخي روريز الذي يشتهر بإعادة إنشاء العالم السحري لكرنفال ريو دي جانيرو بأزيائه الملونة في البرازيل، استخدام فنه لإضفاء لمسة ذاتية على الكمامات حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء الكمامة.

لذا بدأ روريز البالغ من العمر 65 عاما، بالرسم على أقنعة الوجه لأولئك الذين يريدون ترك انطباع بينما لا يزال وجههم مغطى، وكانت النتيجة حقاً مذهلة!