الحمليزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا انه يجعلك مزاجيّاً جدّاً وقد يحمّلك أعباءالثورتحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأسالجوزاءيبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخلالسرطانجبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراًالأسدتتخلص هذا اليوم من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق، وتنطلق مجدداً في خطة عمل واضحة جداًالعذراءلا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفعالميزانيعاودك الحظ مجدداً، فإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جداً اليومالعقربلم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك، تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشر ما هو أساسيالقوسلا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهةالجديتعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلاً وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعاً بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائبالدلوإذا كنت متشنّجاً قليلاً، حاضراً للمواجهة، مستاء من بعض التصرفات، جارحاً في كلامك، فحاذرالحوتأجواء الشريك تولد نوعاً من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر