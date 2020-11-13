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برجك اليوم

Lebanon 24
13-11-2020 | 06:07
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الحمل
يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا انه يجعلك مزاجيّاً جدّاً وقد يحمّلك أعباء

الثور
تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس

الجوزاء
يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل

السرطان
جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً

الأسد
تتخلص هذا اليوم من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق، وتنطلق مجدداً في خطة عمل واضحة جداً

العذراء
لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع

الميزان
يعاودك الحظ مجدداً، فإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جداً اليوم

العقرب
لم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك، تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشر ما هو أساسي

القوس
لا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة

الجدي
تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلاً وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعاً بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب

الدلو
 إذا كنت متشنّجاً قليلاً، حاضراً للمواجهة، مستاء من بعض التصرفات، جارحاً في كلامك، فحاذر

الحوت
أجواء الشريك تولد نوعاً من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر
المصدر: السومرية
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