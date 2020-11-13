منوعات

بشكل مفاجئ.. جنينان توأم اختفيا من رحم سيدة بعد حملها بـ 6 أشهر!

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-765644-637408492200783394.JPG
Doc-P-765644-637408492200783394.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية صورة سيدة مصرية، صاحبة واقعة اختفاء جنينيها التوأم من رحمها بعد حملها بـ6 أشهر.

 

وظهرت السيدة وهي حامل وبطنها منتفخة بشكل كبير، مما يثبت حملها رغم اختفاء الجنينين وعدم العثور عليهما.

 

وقالت السيدة لصحيفة "الوطن" إن الأطباء أخبروها بموعد ولادتها في الشهر السابع نظرا لإصابتها بأنيميا حادة تمنعها من إكمال حملها حتى الشهر التاسع، لتفاجأ قبل موعد الولادة المحددة باختفاء الجنينين من أحشائها، في ظاهرة لم يستطع أحد من الأطباء تفسيرها حتى الآن.

 

 

وتقول الأم التي تفاجأت بأنها لا تحمل شيئا بين أحشائها، أنها لم تذهب للطبيب المتابع للحالة منذ شهر تقريبا، حينما أكد لها أن موعد الولادة سيكون في الشهر السابع نظرا لاصابتها بالانيميا، وذلك لأنه كما قالت: "سقطت قبل كده مرتين، وفي المرة دي، كنت متابعة مع 3 دكاترة، وكلهم أجمعوا إني حامل في تؤام وفعلا بدأت العلامات تظهر عليا، بطني كبرت والعيال بقيت تتحرك في بطني وأحس بحركتها، وعلى الرغم من إني شوفتهم أكتر من 4 مرات في السونار، إلا إني دلوقتي مش لاقية لهم إثر ولا حد من الدكاترة عارف ايه اللي حصل من الأساس".

 

وتؤكد ولاء أنها استيقظت من النوم على ألم شديد: "دخلت الحمام بقيت أجيب دم، طلعوا بيا على المستشفى، الدكتور قالي مفيش جنين في بطنك، وسألني متأكدة أنك كنتي حامل، قلت له أه ودي الروشتات بتاعة الدكتور، قالي لا مفيش جنين في بطنك، والغريبة إن بطني لزقت في ضهري بعدها، وكأن مكنش فيها أي حاجة".

 

وقال رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، محمد عز الدين شرح، إن الحالة وصلت للمستشفى الساعة 4 صباحا وتشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدما الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل.

 

وأضاف: "قالت له ازاي ده أنا حامل في 6 شهور في توأم، والطبيب اندهش وبعت لي أتاكد معاه وفعلا الآشعة مكنش فيها أي حمل وبعتناها تاني لقسم الآشعة وتأكدنا أن مفيش أثر للأجنة ولا أثر للحمل".

 

وتابع: "الموضوع شديد الغرابة والواحد أول مرة يسمع حاجة زي كده" وذكر الرواية التي قالها والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق حملها واستيقظت فوجدت مياه ودم حولها على السرير وذهبت للمستشفى للاطمئنان على الجنين.

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2020-11-14
06:00 | 2020-11-14
23:00 | 2020-11-13
21:00 | 2020-11-13
18:00 | 2020-11-13
12:00 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website