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فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:00
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو قاسياً ومؤلماً لابن يجبر والدته المسنة والقعيدة على الزحف على درج منزله بإحدى قرى محافظة الشرقية شمال مصر.

 

وكشف الفيديو قيام الابن بطرد والدته من منزله، وإجبارها رغم عجزها عن الحركة على الزحف على درج منزله، وسط تنمره وسخريته وزوجته منها بطريقة مهينة.

 

كما أثار الفيديو سخطاً كبيراً وسط مطالبات بسرعة القبض على الابن ومناشدة المنظمات الخيرية والإنسانية بإيواء السيدة ورعايتها.

 

وتبين عقب فحص الفيديو أن الواقعة حدثت في قرية كفر أبو نجم التابعة لمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأن السيدة المسنة تدعى فكرية مصطفى البهواشى ونجلها يدعى سعيد .غ

 

الأم تبكي وتنكر الحادثة

إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الابن فجر الخميس، فيما قالت الأم باكية إن ابنها قام بتصوير الفيديو على سبيل المزاح منذ 8 أشهر، ونظرا لخلافات بينه وبين شقيقته وتدعى منى قامت الأخيرة بنشر الفيديو انتقاماً منه مطالبة بالإفراج عنه.

 

وأضافت أنها تقيم مع نجلها منذ وفاة والده، وأنه ساعدها في تأدية العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة.

 

بدروهم، لم يصدق رجال المباحث رواية الأم التي تغلبت عليها عاطفة الأمومة، وأنكرت الواقعة، حرصاً على مستقبل ابنها، فيما كشف مصدر أمني أنه سيتم إحالة الابن للنيابة اليوم.

 

وقال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، قام بتشكيل لجنة لفحصه، مؤكداً أن الواقعة صحيحة وأن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على الشاب ويجري حالياً استجوابه.

المصدر: العربية

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