شخص من لبنان قد يحالفه الحظ للفوز بجائزة كبرى بقيمة 253 مليار ليرة

Powerball هي لعبة اليانصيب الأكثر شعبية في العالم، وهو اللقب الذي حملته منذ أن منحت 1.586 مليار دولار أميركي، كاسرةً رقمًا قياسيًا مع جائزتها الكبرى، في كانون الثاني 2016. اجتاحت ظاهرة Powerball العالم إذ إن الناس في كل مكان، بما في ذلك بعض الذين لم يلعبوا اليانصيب من قبل، هرعوا لشراء تذاكرهم. لحسن الحظ، يمكنك أنت أيضًا المشاركة فيPowerball ، بغض النظر عن مكان وجودك، وذلك عبر شراء تذاكرPowerball الخاصة بك عبر الإنترنت من خلال موقع TheLotter.

لقد مر أكثر من شهرين منذ الفوز الأخير بالجائزة الكبرى ليانصيب Powerball الأميركي، ولكن هناك فرصة للفوز بجائزة مماثلة في السحب المقبل، ليلة السبت هذا، إذ تقدم Powerball جائزة مذهلة من تسعة أرقام: 168,000,000 دولار، ويمكنك الفوز بها من لبنان!

فبالإضافة إلى سحب الجائزة الكبرى الضخمة التي تقدمها، تتمتع Powerball أيضًا بميزة المشاركة في السحب عبر الإنترنت: من دون أن تخرج من منزلك حتى.

وبالنسبة إلى أولئك الذين يتساءلون هل في إمكانهم المشاركة بـ Powerballمن لبنان، فهذا ليس ممكنًا فحسب، بل إنها عملية آمنة وقانونية بنسبة 100٪. كل ذلك بفضل خدمة رسائل تذاكر اليانصيب منTheLotter ، الموقع الذي يتخطى كل الحواجز الجغرافية ويتيح للأشخاص المشاركة بسحوبات اليانصيب من أي بلد في العالم.

من يمكنه المشاركة في Powerball؟

في الماضي، وبهدف المشاركة في اليانصيب، كان عليك أن تكون موجودًا شخصيًّا في البلد الذي يُجرى فيه السحب. لقد حلَّ TheLotter هذه المشكلة تمامًا من خلال السماح لأي شخص، من أي بلد في العالم،

بالحصول على فرصة متكافئة للّعب بسهولة وراحة بواسطة التكنولوجيا الحديثة. والآن، لن تضطر إلى إضاعة الوقت للوصول فعليًا إلى المتجر والانتظار إلى ما لا نهاية في صف طويل لشراء التذكرة.

اكتشف كيف تربح الجائزة الكبرى بقيمة 168 مليون دولار من لبنان:

1. إفتح حسابًا على موقع theLotter، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

2. اختر يانصيب Powerball من بين أكثر من 50 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.

3. إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك الكومبيوتر.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

لا يزال TheLotter يتصل باللاعبين المحظوظين منذ العام 2002 ليقول لهم: "مرحبًا، لقد فزت في اليانصيب!"

يوضح المتحدث باسم TheLotter، أدريان كورمانز، أن "TheLotter يمنح اللاعبين فرصة المشاركة في أكبر ألعاب اليانصيب وأكثرها إثارة في العالم. والجزء الأفضل؟ عملاؤنا لا يلعبون اليانصيب فحسب - بل يفوزون به أيضًا"!

ويضيف: "لقد فاز العشرات من اللاعبين عبر TheLotter بجوائز Powerball على مر السنين، وأصبح عددٌ من لاعبينا من أصحاب الملايين في Powerball بعد أن طابقوا الأرقام الخمسة الرئيسة في السحوبات التي شكلت حظًّا لهم".

اكتشف قصص بعض أكبر الفائزين باليانصيب هنا، ومن يدري، ربما يومًا ما قريبًا ستتلقى أنت المكالمة؟

يمكنك دخول سحب Powerball للفوز بـ168 مليون دولار مباشرةً من هنا.

TheLotter هو الخدمة الرائدة في العالم لشراء التذاكر عبر الإنترنت. يثق عشاق اليانصيب في كل مكان بالموقع كطريقة مضمونة وآمنة وسهلة لدخول أكبر سحوبات اليانصيب مع تذاكر اليانصيب الرسمية. وعلى مر السنين، دفع TheLotter جوائز فاقت قيمتها 100 مليون دولار أميركي لأكثر من 5.5 مليون فائز من كل أنحاء العالم.

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