الحمل

لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

الثور

يحمل هذا اليوم قصة رومانسية تلاحقها أو ارتباطاً مهماً تخفيه عن الآخرين أو يهتف قلبك لإنسان.

الجوزاء

مواجهة قوية مع الشريك، لكنّ الحلول سهلة والاقتراحات تساهم في تجاوز النقاط الخلافية.

السرطان



لا تستعجل شيئاً في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه.

الأسد

يفاجئك الشريك بطرح فكرة الارتباط، فكن مستعداً لتحسم خياراتك تجاهه.

العذراء

تقضي هذا اليوم اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.

الميزان

علاقة عاطفية في طريقها إليك، لكنّ الحذر واجب بسبب غياب الخبرة الضرورية في هذا المجال.

العقرب

تتأزم مسألة بسيطة وترتفع نبرة الصوت لكنك لن تصطدم مع الشريك، تتحامل على نفسك وتتجنّب المواقف الاستفزازية.

القوس

استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

الجدي

سوء تفاهم مع الشريك حول بعض النقاط، لكنّ انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدوم طويلاً.

الدلو

إذا كنت تشعر أن العلاقة بالشريك متذبذبة، ابحث عن الأسباب عندك قبل الشريك.

الحوت

يولد هذا اليوم جواً أكثر رقة، ويؤدي إلى بناء جسور العلاقة المتينة بالشريك.