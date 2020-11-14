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مسنٌّ مُنع من زيارة زوجته بالمستشفى.. فعزف لها في الشارع! (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2020 | 12:00
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قام مسن إيطالي بالعزف على آلة "الأكورديون" في الشارع لزوجته المصابة بفيروس "كورونا" بعدما مُنع من رؤيتها داخل المستشفى الذي ترقد فيه.

وأظهر مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظات المؤثرة لستيفانو بوزيني (81 عاماً) وهو يعزف لزوجته كارلا ساكي، التي تزوجها قبل 47 عاماً، ألحانها المفضلة، بعدما منع من زيارتها في مستشفى ببلدة كاستل سان جيوفاني بشمال إيطاليا.
 
ويظهر بوزيني في الفيديو وهو يعزف مرتدياً سترة حمراء وكمامة، بينما كانت زوجته ومعها 2 آخران يشاهدونه من أعلى مرتدين كمامات، ثم يقوم بوزيني بالتلويح لزوجته في نهاية العزف.

ويسمع صوت رجل في الخلفية يقول: "رائع... وما أجمل أن يعزف رجل لزوجته الموجودة في المستشفى".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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