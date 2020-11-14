منوعات

وضع جثة زوجته في الثلاجة.. "سفاح الجيزة" يكشف عن تفاصيل جريمته المروعة

Lebanon 24
14-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-766044-637409570760387245.jpg
Doc-P-766044-637409570760387245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المحامي الأربعيني الملقب بـ "سفاح الجيزة" عن تفاصيل سلسلة جرائم قتل ارتكبها قبل 5 سنوات، حيث تخلص من جثث ضحاياه في مقبرة بحي بولاق الدكرور بمدينة الجيزة في مصر.
 
وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه تخلص من زوجته وصديقه وسيدة أخرى، موضحا تفاصيل جريمة قتل زوجته أثناء التحقيق معه قائلا: "مسكت مراتي ضربتها وكسرت دماغها وبعدين حطيت جثتها في فريزر علشان الجثة ميطلعش ليها ريحة".

وتابع المتهم قائلا: "اللي حصل أني بعد ما قتلت صاحبي ودفنته بحوالي شهرين.. فوجئت بزوجتي سرقت مني 330 ألف جنيه.. ومكنتش عايزة تقول مكان الفلوس فين.. ومسكت دماغها وفضلت أخبطها في الحيطة.. لحد ما انفجرت".

وتابع المتهم اعترافاته: "سبتها تنزف ساعتين لحد ما اتأكدت أنها ماتت.. وقطعت إيديها ورميتها للكلاب لأنها تسرق.. الجثة في فريزر في شقة الزوجية بمنطقة الهرم.. وشلت الديب فريزر ونقلت فيه الجثة للمقبرة بتاعت بولاق.. ودفنتها جانب جثة صاحبي".

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة، قد نجح في كشف غموض الواقعة بعد مرور 5 سنوات على ارتكابها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنه حتى الآن تجري مناقشة المتهم لمعرفة وكشف تفاصيل جرائم قتل ودفن جثث أخرى ارتكبها، بخلاف جريمتي قتل صديقه وزوجته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2020-11-15
09:00 | 2020-11-15
05:57 | 2020-11-15
23:00 | 2020-11-14
21:00 | 2020-11-14
15:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website