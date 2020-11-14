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منوعات
وضع جثة زوجته في الثلاجة.. "سفاح الجيزة" يكشف عن تفاصيل جريمته المروعة
Lebanon 24
14-11-2020
|
18:00
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كشف المحامي الأربعيني الملقب بـ "سفاح الجيزة" عن تفاصيل سلسلة جرائم قتل ارتكبها قبل 5 سنوات، حيث تخلص من جثث ضحاياه في مقبرة بحي بولاق الدكرور بمدينة الجيزة في مصر.
وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه تخلص من زوجته وصديقه وسيدة أخرى، موضحا تفاصيل جريمة قتل زوجته أثناء التحقيق معه قائلا: "مسكت مراتي ضربتها وكسرت دماغها وبعدين حطيت جثتها في فريزر علشان الجثة ميطلعش ليها ريحة".
وتابع المتهم قائلا: "اللي حصل أني بعد ما قتلت صاحبي ودفنته بحوالي شهرين.. فوجئت بزوجتي سرقت مني 330 ألف جنيه.. ومكنتش عايزة تقول مكان الفلوس فين.. ومسكت دماغها وفضلت أخبطها في الحيطة.. لحد ما انفجرت".
وتابع المتهم اعترافاته: "سبتها تنزف ساعتين لحد ما اتأكدت أنها ماتت.. وقطعت إيديها ورميتها للكلاب لأنها تسرق.. الجثة في فريزر في شقة الزوجية بمنطقة الهرم.. وشلت الديب فريزر ونقلت فيه الجثة للمقبرة بتاعت بولاق.. ودفنتها جانب جثة صاحبي".
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة، قد نجح في كشف غموض الواقعة بعد مرور 5 سنوات على ارتكابها.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنه حتى الآن تجري مناقشة المتهم لمعرفة وكشف تفاصيل جرائم قتل ودفن جثث أخرى ارتكبها، بخلاف جريمتي قتل صديقه وزوجته.
المصدر: روسيا اليوم
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