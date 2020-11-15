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منوعات
رجل يحول كلبه الأليف إلى نمر ويخيف المارة (صورة)
Lebanon 24
15-11-2020
|
15:00
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أثار ظهور رجل في الصين يتجول بصحبة "نمر" في الشارع، ذعر المارة، واستغرابهم
.
وتبين بعد ذلك، أن "النمر" الذي شوهد في أحد شوارع الصين هو كلب أليف مصبوغ من قبل صاحبه.
واتضح أن صاحب الكلب قام بلف ذيل مزيف له، للحصول على تأثير إضافي ويبدو كنمر حقيقي، في واقعة غرية من نوعها.
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