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منوعات
كلب ينتظر مالكه المتوفى منذ 11 عامًا (فيديو)
Lebanon 24
15-11-2020
|
18:00
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يتجول الكلب ميشا في مدينة توبولسك الروسية، بالقرب من الجسر المؤدي إلى النهر حيث لقي مالكه، مصرعه في حادث سير في العام 2009.
واعتاد المالك التوجه مع كلبه ميشا إلى الصيد، في أحد الأيام وعندما كانا يعبران الشارع صدمت سيارة ميرسيدس مالك الكلب وتوفي على الفور.
ووفقا لوسائل إعلام محلية منذ ذلك الحين، لم يغادر الكلب المكان، وغالبًا ما يتوقف سائقو السيارات لإطعامه، ويقوم عمال الطرق بإصلاح منزله كل عام.
وأكد أحد السكان المحليين :"كانت هناك محاولات تنبي الكلب عدة مرات، وفي كل مرة كان ميشا يعتكف عن الأكل والشرب ويصاب باكتئاب شديد".
ومن جانبها قالت الطبيبة البيطرية سفيتلانا سولوفيو :"الجميع يحاول أن يطعمه ويعطيه الاهتمام ولكه خائف إنه يخشى الناس".
وأطلق رواد التواصل الاجتماعي على ميشكا لقب هاتشيكو تيمنا بالكلب هاتشيكو الذي انتظر صاحبه البروفيسور الياباني المتوفي 10 سنوات.
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