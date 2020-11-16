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إلغاء مشهد في فيلم بسبب حجم ممثل عالمي شهير... (صور)

Lebanon 24
16-11-2020 | 21:00
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قرر فريق تصوير الفيلم الجديد الذي سيعرض قريبا في دور السينما "Red Notice"، إلغاء أحد المشاهد التمثيلية بسبب عدم قدرة الممثل العالمي الشهير "ذا روك" من دخول سيارة رياضية بسبب حجمه الكبير.

وشارك الممثل الشهير دوين جونسون المعروف بلقب "ذا روك" (الصخرة، بسبب حجمه الكبير)، على صفحته في "إنستغرام" صورة لحادثة طريفة تسببت بإلغاء مشهد من الفلم الجديد.

وبحسب الممثل، فقد بحث فريق التصوير لأشهر عن سيارة رياضية تتناسب مع المواصفات المطلوبة لتصوير أحد المشاهد التي بقوم فيها البطل بالخروج من السيارة بحركة سريعة، ودفع الكثير من المبالغ المالية لإيجاد سيارة رياضية خارقة تتناسب مع طبيعة المشهد.

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وقال جونسون، إنه كان يشعر بصدمة كبيرة عندما حاول الدخول إلى كبينة السيارة، حيث صممت مقصورتها بشكل صغير ليتناسب مع السرعة الكبيرة، لكن الممثل الشهير بحجمه الضخم عجز عن دخولها.

وأشار الممثل إلى أن فريق العمل استطاع التحايل على هذه المشكلة وتصوير المشهد، لكن تقرر لاحقا إلغائه بشكل كامل وحذف كل اللقطات.

 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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