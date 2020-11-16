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طائرة ركاب تصطدم بدب أثناء عملية الهبوط... (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2020 | 23:00
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اصطدمت طائرة ركاب أميركية من طراز "بوينغ 737-700"، بدب أثناء عملية الهبوط في أحد مطارات ولاية ألاسكا شمالي أميركا، وتسبب اصطدام الطائرة بمقتل الدب وبحدوث أضرار جسيمة في أحد محركات الطائرة.

وأشار موقع "adn" الأمريكي، إلى أن موظفي المطار قاموا بتنفيذ تفقد دوري لأرض المطار بجانب مدرجات الهبوط قبل حوالي 10 دقائق من الحادثة، حيث لم يسجل أو يلاحظ وجود أي حيوان.

ورصد طاقم الطائرة قبل هبوطها بدقائق حركة على المدرج لدبين يعبران المدرج وأطلقوا إشارات تحذير إلى مركز الرصد في المطار.


 

لكن طاقم الطائرة والموظفين العاملين على أرض المطار لم يكن لديهم الوقت الكافي للتدخل، ولم يتمكن قبطان الطائرة من تفادى الاصطدام، ووقعت المأساة التي أودت بحياة الدب.

 

وتبين لاحقا بعد التحقيقات أن الدب النافق هو أنثى وأن الدب الآخر هو ابنها، ولحسن الحظ تمكن الابن من النجاة.

وتعرض أحد محركات الطائرة لأضرار جسيمة ولم يسجل حدوث أية إصابة بين الركاب.

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