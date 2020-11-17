منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
17-11-2020 | 05:57
A-
A+
Doc-P-766744-637411899235540595.jpg
Doc-P-766744-637411899235540595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تنشط في السفر والاتصالات والتنقلات لمسافات بعيدة نسبيا وتنجح فيها
الثور
تهتم اليوم بإعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة ولديك مكسب مالي يأتيك من شراكة أو تعويض أو قرض

الجوزاء
تنجح من ناحيتين، عاطفيا بإمكانك إتمام خطبة أو زواج، وفي مجال العمل بإمكانك توقيع عقد تجاري مربح لك

السرطان
اليوم وغدا لديك عمل كثير - لكن "الشمس" الموجودة في برج "العقرب" تشحنك بالطاقة من حين لآخر
الأسد
لا يتخلى الحظ عنك اليوم - من ناحية رومانسية، يمكنك تعزيز العلاقة القائمة إن كنت راض عنها
العذراء
يمكنك اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على المسكن - والفرصة متاحة لمن هو معني بصفقة عقارية للبيع أو الشراء

الميزان
تعزز علاقتك مع الإخوة والجيران - يوم مناسب لاجتياز امتحان - والتجار المحليون يستفيدون في عمليات البيع والشراء

العقرب
لديك مكسب مالي مصدره العمل أو تسترد مبلغا يعود لك من قبل 

القوس
منذ مساء البارحة شعرت بتغيير إيجابي - اليوم وغدا أيام جيدة لك، يمكنك خلالها الدفع بمصالحك إلى الأمام

الجدي
ينصح اليوم بالانتباه إلى صحتك، عدم المبالغة في جهدك الجسماني، وتنظيم وجباتك الغذائية

الدلو
بإمكانكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق - البعض منكم يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة

الحوت
تنصب أفكارك اليوم على عملك ومركزك الاجتماعي وعلاقتك مع المسؤولين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2020-11-17
12:00 | 2020-11-17
09:00 | 2020-11-17
23:00 | 2020-11-16
21:00 | 2020-11-16
18:00 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website