كندي ينفّذ وصية غريبة لزوجته بعد وفاتها (فيديو)

يقوم الكندي المقيم في نوفا سكوتيا، جيمس بلاكوو، بإطعام حيوانات الراكون التي تعيش في الغابات المحلية، كل ليلة، بناء على طلب زوجته الراحلة. ثم ينشر مقطع فيديو عنها على قناة يوتيوب باسم "The Raccoon Whisperer ". وفق موقع "meduza.io".

ونشرت الرجل مؤخرا مقطع فيديو، شاهده ملايين المستخدمين. يظهر في هذا الفيديو الرجل الكندي وهو يقوم بإطعام حيوانات الراكون النقانق، وبعد ذلك يقدم الحلوى المخفوقة بالكريمة لها وشطائر زبدة الفول السوداني، ثم يقوم يإطعام الكلاب. ويظهر بالفيديو رد فعل حيوانات الراكون والكلاب على تقديم الطعام لها.

وبدأ جيمس بلاكوود في رعاية حيوانات الراكون مع زوجته منذ أكثر من 25 عاما. وكان هذا مشروع زوجته، لكنها ماتت في عام 2003 بسبب السرطان، وقبل وفاتها، طلبت من زوجها مواصلة رعاية حيوانات الراكون، كما كتبت ذلك في وصيتها، وامتثل الزوج بلاكوود لطلبها.