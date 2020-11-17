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بعد مرور سنوات طويلة على وفاته... هذا المغني هو الأعلى دخلا في 2020!

Lebanon 24
17-11-2020 | 21:00
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ما زال نجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون يحتل المرتبة الأولى من حيث الدخل الأعلى بين المشاهير، بدخل بلغ 140 مليون دولار، وبذلك يكون المغني الأكثر دخلا لعام 2020، ويأتي بعده المغني ألفيس بريسلي بدخل بلغ 55 مليون دولار، بحسب "مجلة فوربس".

وبلغ دخل جاكسون أكثر من ضعفي ما حققه المغني (ألفيس بريسلي الذي توفي في 1977) واحتل المرتبة الثانية بدخل بلغ 55 مليون دولار وأكثر من ثلاثة أضعاف ما حققه رسام الكاريكاتير الشهير تشارلز شولز الذي جاء في المرتبة الثالثة بدخل بلغ 40 مليون دلاور، وبذلك مازال جاكسون يتصدر قائمة الذين يتربعون على قمة النجاح والشهرة وتحقق أعمالهم دخلا سنويا عاليا حتى بعد مرور فترة طويلة على رحيلهم ووفاتهم. وفق "فوربس".

وقالت فوربس: "قليلون هم المشاهير الذين يبرهنون بصورة أفضل من جاكسون على أن هناك حياة (مالية) بعد الموت".

 
 

نذكر أن جاكسون توفي بسكتة قلبية جراء جرعة زائدة من الأدوية عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاما. وبحسب وسائل إعلام مختلفة، إن مايكل جاكسون هو النجم المتوفى الأعلى دخلا لعام 2020 بين النجوم المنافسين الراحلين، وذلك بدخل مالي يبلغ 48 مليون دولار، واحتل الألبوم الثاني لجاكسون "Xscape" المرتبة الثانية في قوائم موسيقى البوب في العام المنصرم. وعرض مجسم ثلاثي الأبعاد لجاكسون في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى.

الجدير بالذكر أن  ورثة وعائلة مايكل جاكسون تستفيد من العائدات السنوية لأعماله الموسيقية الكاملة ومن أبرزها: ابنته باريس جاكسون البالغة من العمر"22 عاما" التي أصدرت ألبومها الغنائي الأول، والتي صرحت أن ألم فقدانه الكبير جعلها ما هي عليه اليوم.

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