الحملتتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيدالثوريبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبكالجوزاءيوم مهم يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديدالسرطانيوم مهم يتحدث عن التزامات تكون قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفةالأسدإذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن متروياً إذا تعرّضت لبعض المضايقاتالعذراءيشير هذا اليوم إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخراتالميزانطلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيداًالعقربلا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليهاالقوستعيش يوما مثمرا يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرصالجديقد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهمالدلويوم متطلب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلاتالحوتيوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك