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برجك اليوم

Lebanon 24
18-11-2020 | 05:56
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الحمل
تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد
الثور
يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك

الجوزاء
 يوم مهم يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد

السرطان
يوم مهم يتحدث عن التزامات تكون قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة
الأسد
إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن متروياً إذا تعرّضت لبعض المضايقات
العذراء
يشير هذا اليوم إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخرات

الميزان
طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيداً
 
العقرب
لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها

القوس
تعيش يوما مثمرا يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص

الجدي
قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم

الدلو
يوم متطلب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات
الحوت
يوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك
 
المصدر: السومرية
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