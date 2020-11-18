منوعات

لواء عربي يضحي بنفسه وينقذ المئات من الموت (صور)

Lebanon 24
18-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-767069-637412826833898383.jpg
Doc-P-767069-637412826833898383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي لواء في الشرطة المصرية يدعى ياسر عسر أثناء إنقاذ المئات من حريق كبير داخل محطة مترو مسرة في شبرا مصر، القريبة من رمسيس.

وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء عسر كان في عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق للسيطرة على الحريق.
 
 
 
 
وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثمان إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وعم الحزن في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد وفاة اللواء ياسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى قضى أثناء تأديته عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:56 | 2020-11-18
23:00 | 2020-11-17
21:00 | 2020-11-17
18:00 | 2020-11-17
15:00 | 2020-11-17
12:00 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website