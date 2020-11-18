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حطم رقما قياسيا عالميا بتحليقه فوق برج خليفة.. وفاة "الرجل الطائر" خلال طلعة تدريبية

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:00
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توفى أحد "الرجال النفاثيين (جيت مان) "، والذي أبهرت طلعاته الجوية فوق أعلى بناية بالعالم بجناحين ثابتين مزودين بمحركين نفاثين المشاهدين عبر الإنترنت، أثناء طلعة تدريبية حسبما أعلنت منظمته.

لقي فينسنت ريفيت (36 عاما) وهو من بلدية آنسي الفرنسية، مصرعه خلال تدريب، وفق ما أعلنت منظمتة مشيرة إلى أنها "تعمل من كثب مع جميع السلطات المعنية".
وفي بيان، قالت المنظمة إن "فينس كان رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحترما في فريقنا. أفكارنا وصلواتنا مع أسرته وكل من عرفه وعمل معه".
كان ريفيت حطم رقما قياسيا عالميا عندما حلق فوق برج خليفة، أطول بناية في العالم بارتفاع 828 مترا.
وكان صرح لأسوشيتدبرس عام 2015 قائلا "إنه إحساس بالحرية. بالفعل، كما تعلمون، عندما أقفز بالمظلات، أشعر بهذا الشعور بالحرية، ويمكنني أن أذهب إلى حيث أريد ولكن دائما ما أذهب إلى أسفل ... بهذه الآلة ... يمكنني الطيران مثل طائر".
المصدر: سكاي نيوز
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