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الأمير هاري يوزع الطعام للمحاربين القدامى (صورة)

Lebanon 24
18-11-2020 | 21:00
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تم رصد الأمير هاري وهو يتطوع في مؤسسة غير ربحية تقدم دعما للمحاربين القدامى وعائلاتهم والمجتمعات المعرضة للخطر في كومبتون، لوس أنجلوس، الأسبوع الماضي.

وفي صورة عفوية شاركتها مؤسسة "مؤسسة ووكر فاميلي إيفنتس" (WFEF)، الخيرية في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لدوق ساسكس الأمير هاري، 36 عاما، وهو في حملة تطوع خيرية في كومبتون (الحي القديم  لزوجته ميغان ماركل). 

ويمكن رؤية الأمير هاري في الصورة  المتداولة وهو يرتدي بنطلون جينز أزرق غير رسمي، وقميص شبابي، وقبعة وقناع واق للوجه.

 
 

وهذه المشاركة مع المؤسسة الخيرية تعتبر الأحدث في سلسلة من الارتباطات التي تركز على الجيش الأميركي والمحاربين القدامى، للأمير هاري، بعد أن تم تجاهل '' إكليله من قبل أفراد العائلة المالكة يوم إحياء الذكرى. وفق "ديلي ميل".

 
 
المصدر: سبوتنيك
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