الحملكن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحكالثوربعد النجاح الذي حققته أخيراً في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاءالجوزاءلا تدع القلق يسيطر عليك، فأنت قادر على تخطّي الصعوبات مهما بلغ حجمهاالسرطانيبلغ التشنّج أوجه بسبب لقاء مهمالأسدالأولوية في حياتك تبقى للشريكالعذراءقد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعبالميزانتتاح لك الفرصة لبعض المغامرة، وربما تحظى بدعم وموافقة من أحد الزملا الذي يثق بخطواتكالعقربتجنّب أي نقاش أو اتفاق، إذ قد تستاء من بعض التفاصيل أو تواجه بعدائية أو سوء نيّة من بعض المسؤولين أو الزملاءالقوستتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك المهنيةالجدييوم ضاغط نوعًا ماالدلوتستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضلالحوتالتسرع في القرارات الحاسمة مرفوض، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية