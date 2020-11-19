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برجك اليوم

Lebanon 24
19-11-2020 | 05:56
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الحمل
كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك
الثور
بعد النجاح الذي حققته أخيراً في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء
الجوزاء
لا تدع القلق يسيطر عليك، فأنت قادر على تخطّي الصعوبات مهما بلغ حجمها
السرطان
يبلغ التشنّج أوجه بسبب لقاء مهم
الأسد
الأولوية في حياتك تبقى للشريك
العذراء
قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب
الميزان
تتاح لك الفرصة لبعض المغامرة، وربما تحظى بدعم وموافقة من أحد الزملا الذي يثق بخطواتك 
العقرب
تجنّب أي نقاش أو اتفاق، إذ قد تستاء من بعض التفاصيل أو تواجه بعدائية أو سوء نيّة من بعض المسؤولين أو الزملاء
القوس
تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك المهنية
الجدي
يوم ضاغط نوعًا ما
الدلو
تستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضل
الحوت
التسرع في القرارات الحاسمة مرفوض، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية
 
المصدر: السومرية
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