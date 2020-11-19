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نيزك ثمين سقط على سطح منزله.. فوجد "ثروة لا تخطر على البال"!

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:00
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بين عشية وضحاها، تحول رجل فقير في اندونيسيا إلى شخص مليونير، بعدما كان يعمل صانعا بسيطا للتوابيت، لكن "ظاهرة استثنائية" غيرت كل شيء في حياته.

 

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن نيزكا ثمينا سقط على سطح منزل الرجل، فباعه بثمن باهظ يقارب 1.8 مليون دولار.

 

وكان جوشوا هوتاغا لانغ، يعمل على تابوت خارج بيته في بلدة كون لانغ، عندما سقطت صخرة تزن 2.1 كيلوغرام على سقف البيت، بشكل مفاجئ.

 

وما إن تبدد الضجيج، حتى بحث الشاب البالغ 33 عاما، عن النيزك، فوجده في تربة الحديقة التي تحاذي البيت.

 

وقال جوشوا في تصريح صحفي، إن الضجيج الذي نجم عن النيزك كان بالغ الشدة، حتى أن أجزاء من البيت اهتزت من جراء سقوط الجسم الفضائي.

 

وأشار إلى أن جزءًا من سقف البيت تحطم عند سقوط النيزك الذي جلب ثروة لم تكن في الحسبان، مضيفا: "عندما لمستها، كانت لا تزال دافئة".

 

وهذا النيزك الذي سقط في بيت الرجل الإندونيسي من "الكوندريت الكربوني"، وهو نادر جدا، ويرجح العلماء أن يصل عمره إلى 4.5 مليار سنة، أما سعره فيقارب 857 دولارا للغرام الواحد.

 

وقال المليونير الجديد إنه باع النيزك إلى الخبير الأميركي، جاريد كولينز، الذي باع القطعة بدوره إلى أميركي آخر يقوم بجمع أجسام الفضاء، وقام بوضعها حاليا لأجل الدراسة في مركز دراسات النيازك في جامعة أريزونا.

 

المصدر: سكاي نيوز
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