قبل نهاية العام إليك الأمر الوحيد الذي على برجك تغييره

لإستقبال العام الجديد بشخصية جديدة منفتحة على كل الاحتمالات التي يمكن ان تقدمها الحياة هذا ما على كل برج من الابراج محاولة تغييره قبل نهاية العام الحالي.

الحمل

على الحمل تعلم الصبر، خصوصاً مع الذين يحبهم. البرج هذا دائماً في حالة من التأهب لذلك فإن عدم الثبات من الامور الطبيعية في قاموسه ولكنها ليست كذلك بالنسبة للاخرين.

على الحمل التذكر وبشكل دائم بانه لا داع لتغيير كل شيء كي تكون الحياة مثيرة للحماسة. يجب أن يحب المكان الذي يتواجد فيه حالياً وتقديره والتوقف عن استعجال نفسه والاخرين لتبديل كل شيء دفعة واحدة.

الثور

نعم انه العناد. نعلم انه لا مجال للتخلص كلياً من العناد مع الثور ولكن على البرج هذا تعلم المساومة. صحيح أننا لا نطلب من الثور المساومة على الامور التي تهمه ولكن احيانا عدم الحصول على كل شيء أو عدم سير الامور كما يريدها ليست نهاية الكون. الفوز لا يجب ان يكون دائماً الغاية والهدف فهناك اخرين في هذه المعادلة ومقاربة الثور تلحق بهم الكثير من الاذى.

الجوزاء

ما على الجوزاء القيام به هو تحديد مسار معين والثبات عليه. ما يحتاج اليه هذا البرج كي يجد كل السعادة والنجاح هو عدم التردد. نعم من الصعوبة بمكان حسم كل هذه القرارات ولكن التشتت هذا ليس بالامر المسلي. كل ما يجب القيام به هو التراجع بضع خطوات الى الخلف والنظر الى الصورة كاملة وسيتمكن من حسم القرارات. ما على الجوزاء ادراكه هو أنه يملك قوة هائلة في داخله وكل ما عليه القيام به هو العثور عليها.

السرطان

لقد حان الوقت للتوقف عن الاهتمام بالاخرين طوال الوقت وتدليل النفس. نعم لا بأس بقليل من الانانية لان الوقت قد حان لذلك. لسنوات طويلة والسرطان يمنح الاخرين كل حبه واهتمامه وتفهمه ورعايته وعليه هو يستحق هذا التدليل وهذه المقاربة في حالة السرطان لا تسمى انانية على الإطلاق.

الأسد

على الأسد الإبتعاد عن الدراما قدر الإمكان. الدراما تبدو وكأنها تلاحقه اينما حل ولكن لعل ذلك مرده لكون الاسد يحشر نفسه داخلها. في المرة المقبلة التي يجد فيها البرج هذا نفسه محاصر من كل حدب وصوب بالدراما عليه ان يجد مخرجاً. الامر بسيط للغاية على الاسد العثور على ما يمكنه ان يشغله وبذلك لا ينشغل بالامور التي لا اهمية لها والتي لا تأثير لها سوى إضاعة وقته وجعل حياته عبارة عن دراما دائماً

العذراء

على العذراء التوقف عن جلد الذات. ليس بالضرورة ان يكون البرج هذا قاسياً لهذه الدرجة بحق نفسه فالحياة قاسية بما يكفي ولا تحتاج لمساعدة في هذا المجال. البرج هذا يمكنه مسامحة الاخرين على الهفوات التي يقومون بها ومع ذلك لا يمكنه مسامحة نفسه. يمكنه تقبل اخطاء وعيوب الاخرين ومع ذلك لا يمكنه تقبل عيوبه.

الميزان

على الميزان الدفاع عن نفسه حين يشعر بأنه عليه القيام بذلك. لا يمكن تجنب المواجهات الى الابد، احيانا المواجهة هي السبيل الوحيد لحل الامور والهروب يمكنه ان يفاقم الوضع ولا يحله. السماح للاخرين باستغلالك ايها الميزان ليس الحل، فهم يعتبرون عدم الرغبة بالمواجهة ضعف شخصية وبالتالي يقومون باستغلالك مرة تلو الاخرى.

العقرب

عليك الإنفتاح اكثر وتقبل واقع أن البشر أشكال وألوان وأنواع. قيام البعض بخيانتك وطعنك بالظهر لا يعني ان الجميع كذلك. هناك بعض الاشخاص الذين يمكن الوثوق بهم والذي لا يهمهم سوى مصلحتك. عليك تعلم الوثوق بالاخرين لان الانغلاق على الذات سيجعلك تعاني من الوحدة بشكل دائم.

القوس

حاول ايها القوس ان تفكر قبل الكلام. مبدأ قول كل ما يخطر لك ورغم انه عفوي ومنعش احياناً ولكنه يمكنه ايضاً ان يكون عدائياً ومهيناً وقاسياً. الكلمات يمكنها ان تدمر العلاقات ايها القوس، كما عليك ان تضع بالحسبان ان البشر لا يشبهون بعضهم البعض وهناك فئة لا يمكنها تحمل الصراحة المطلقة.

الجدي

الجدي يجب ان يكون دائماً محقاً. المشكلة هي ان الجدي اعتاد ان يكون دائماً على حق لانه يفكر بكل الامور بشكل مسبق وهو ما ينفك يذكر الاخرين بذلك. جملة "قلت لكم " هي الجملة المفضلة عند هذا البرج. الكل يعرف بانك ذكي ويمكن الاعتماد عليك ولكن عليك إثبات ذلك بشكل متكرر .

الدلو

ما عليك القيام به قبل نهاية العام هو تعلم تقبل مشاعرك. الدلو من النوع الذي يخفي مشاعره طوال الوقت ويكبتها ويمنعها من الظهور حتى حين يتواجد بمفرده. حان الوقت لكسر كل تلك القيود واختبار لحظات من الخفة.

الحوت

على الحوت القيام ببعض المجازفات. الامر مخيف بلا شك لهذا البرج الذي اعتاد اكثر من غيره على منطقة الراحة الخاصة لانه امضى حياته كاملة داخلها. لا نطلب منك الخروج منها دفعة واحدة بل على الاقل الخروج منها بين حين واخر ..فمن يدري قد يعجبك ما تجده على الضفة الاخرى!