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وفاة أكبر معمّر في إيران.. وهذا هو عمره!

Lebanon 24
20-11-2020 | 23:00
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توفي المعمر الأكبر في إيران أحمد صوفي عن 138 عاماً، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإنّ صوفي هو رجل كردي كان في الثامنة والثلاثين بعد المئة وفق أوراقه الثبوتية، وتوفي بمدينة سفز في محافظة كردستان غرب إيران لأسباب مرتبطة بالشيخوخة.

ونشرت الوكالة الإيرانية الرسمية نسخة من إخراج قيده العائلي وبطاقة هويته.
 
وتظهر الوثائق، أن صوفي ولد في 28 شباط 1882.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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