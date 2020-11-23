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عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2020 | 12:00
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أعلن مسؤولون في ولاية تاميل نادو جنوب الهند تفاصيل مثيرة تتعلق بعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة.

 

ووفق مسؤولي الغابات في الولاية، فإن عملية إخراج الفيل من البئر وإنقاذه من الموت استمرت 12 ساعة، استعملت خلالها رافعة.

 

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن راج كومار المسؤول في قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة قوله، إن الفيل ضلّ طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.

 

وبحسب راج كومار فإن البئر كانت ضيقة وعميقة، الأمر الذي صعّب مهمة إخراج الفيل من الفوهة.

 

ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات كبيرة من الماء في البئر لرفع الفيل قليلا، إلا أن الحيوان لم يستجب لذلك وهاجم الأنابيب.

 

وأضاف راج كومار قائلا: "في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة فريق طبي، وقمنا بالاستعانة برافعة لإخراجه من البئر. قمنا بمراقبة الحيوان لثلاث ساعات بعد إنقاذه، ولم تبدو عليه أي إصابات".

 

ويرى خبراء في البيئة أن تدمير الغابات والتوسع الحضري السريع وزيادة عدد سكان القرى في الهند، يؤدي إلى دفع الحيوانات مثل الأفيال إلى المغامرة بالتحرك قرب المستوطنات البشرية.

المصدر: سكاي نيوز

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