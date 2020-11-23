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متى وأين ينام الطيارون أثناء الرحلة؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2020 | 21:00
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انتشرت مقاطع فيديو عديدة عن حقيقة أخذ الطيارين وطاقم الطائرة استراحة خلال الرحلات الجوية الطويلة.

نشر الطيار "كابتن جو" على يوتوب مقطع فيديو يشرح فيه كيف ينام الطيارون والطاقم  أثناء الطيران. ويأتي جو بمثال رحلة من برلين إلى كاليفورنيا، حيث تستغرق 12 ساعة تقريبا، ويتألف فريق قيادة الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص بينهم قائد أساسي وهو الذي يقوم بالإقلاع والهبوط ومعاونين اثنين أو ثلاثة. 

 

وعند الإقلاع، يجب أن يتواجد جميع أفراد الفريق في قمرة القيادة حتى يبلغ ارتفاع الطائرة حوالي 3 آلاف كم وهذا يستغرق 10 دقائق تقريبا، كما على الفريق كله التواجد في القمرة عند الاستعداد للهبوط وذلك قبل ساعة من الهبوط نفسه.

كما من الضروري الأخذ بالحسبان الوقت الذي يلزم للطيارين تغيير ملابسهم للراحة وذلك يستغرق لدى كل شخص نصف ساعة تقريبا.

وبالنهاية فإن لدى كل طيار 3.27 ساعة مخصصة للنوم إذا كانت الرحلة مدتها 12 ساعة، بحسب كابتن جو.

 

وتقع أسرّة النوم المخصصة للطيارين إما خلف قمرة القيادة على الفور، أو فوق كبائن الركاب. وهذا يعتمد على حجم الطائرة.

 

ويحتوي مكان السرير على هاتف يستخدم عادة لإيقاظ أفراد الطاقم أو الطيار بالإضافة إلى حزام أمان للحماية من الاضطرابات الجوية.

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