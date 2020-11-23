مهمة "بابجي" تنتهي بخطوبة!

جمع القدر شابا مصريا بشريكة حياته، بعد تعارفهما بالصدفة عن طريق لعبة "بابجي" الشهيرة.

وكانت علاقة صداقة ربطتهما عبر لعبة بابجي وتحولت إلى قصة حب انتهت بالإرتباط رسميا.

لم تكن هذه القصة الأولى من نوعها، حيث أصبحت اللعبة الترفيهية "بابجي"، همزة وصل إلكترونية للتعرف والزواج.