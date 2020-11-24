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أرادت زيارة ابنها المغترب.. فدخلت دولة أخرى عن طريق الخطأ!

Lebanon 24
24-11-2020 | 18:00
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دخلت سيّدة مسنّة (68 عاماً) دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق الخطأ، نتيجة تعرّضها لعملية احتيال من أحد الأشخاص حيث قام بإرسالها إلى الإمارات بدلاً من دولة أخرى مجاورة لزيارة ولدها المغترب.
 
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "الإمارات اليوم"، فقد أفاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل في إمارة عجمان، المقدم يحيى خلف المطروشي، بأنّ امرأة حضرت إلى المركز تشكو ضياعها في الدولة بعد فشلها في العثور على ولدها، فتم استقبالها وتولى أفراد الشرطة تأمين مسكن مناسب لها وتوفير كل احتياجاتها لحين البحث في شكواها. 
 
وبعد التواصل مع أحد أبنائها في بلدها تبيّن أنّ السيدة كانت تنوي السفر لزيارة ولدها في إحدى الدول المجاورة، فقامت بالتواصل مع مكتب سياحة وطلبت منهم الحصول على تأشيرة وتذكرة سفر، وبالفعل قام المكتب بالإجراءات المطلوبة وتأمين وصولها إلى المطار، وحين وصلت إلى الإمارات حاولت التواصل مع ولدها ولم تنجح، وبسؤالها أحد الأشخاص صدمت بأنّها في دولة غير وجهتها المقصودة.
 
وتوجهت السيدة فوراً إلى مركز الشرطة للمساعدة في الوصول إلى وجهتها.
 
وأضاف المقدّم المطروشي أنّ موظفي المركز باشروا على الفور إجراءات تأمين سفرها إلى بلدها، وتوفير جميع احتياجاتها والمسكن والطعام طوال 4 أيام لحين الانتهاء من إجراءات السفر، ثم قاموا بإيصالها إلى المطار والتأمين عليها بالتنسيق مع عائلتها، واستمر التواصل مع ابنها للاطمئنان على وصولها سالمة.
 
من جانبها عبرت المرأة عن شكرها لشرطة عجمان على الاهتمام والتعاون الذي أبدته في التعامل معها، والجهود التي بذلوها ومتابعتهم الحثيثة حتى وصولها إلى عائلتها سالمة.
 
 
المصدر: الإمارات اليوم
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