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أخفى جثة والدته أعواماً.. لن تصدق السبب!

Lebanon 24
24-11-2020 | 21:00
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أوقفت السلطات السلوفينية مواطنا في الـ67 من عمره لإخفائه جثة والدته أعواما مدعيا أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة وسائل اعلام أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا"، موضحة أن "وفاتها حصلت على ما يبدو قبل أعوام".

ولم يتسن تحديد سبب وفاتها ولا تاريخها الدقيق، ولكن يعتقد أن الجثة تعود إلى 6 أعوام وفقا لموقع "24أور" الخاص، بينما أفادت إحدى المحطات التلفزيونية أن أحدا لم يشاهدها حية منذ 2011.

ويشتبه في أن نجل الضحية كذب على أقاربها، زاعما أنها لا ترغب في رؤيتهم، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.

وواظب خلال كل هذه الفترة على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية.
المصدر: وكالات
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