ملياردير أميركي يشتري "أجمل مقاتلات ميغ-29"

بات معلوما مَن اشترى مقاتلة "ميغ-29" التي كانت مملوكة لرجل الأعمال الأميركي، بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، الذي توفي في عام 2018.

وأصبح رجل أعمال أميركي آخر هو الملياردير جارد إيساكمان، مالكا جديدا لأجمل طائرة من طراز "ميغ-29" في العالم وفقا لـ"ذي درايف".