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ملياردير أميركي يشتري "أجمل مقاتلات ميغ-29"

Lebanon 24
24-11-2020 | 23:00
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 بات معلوما مَن اشترى مقاتلة "ميغ-29" التي كانت مملوكة لرجل الأعمال الأميركي، بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، الذي توفي في عام 2018.

وأصبح رجل أعمال أميركي آخر هو الملياردير جارد إيساكمان، مالكا جديدا لأجمل طائرة من طراز "ميغ-29" في العالم وفقا لـ"ذي درايف".

واشتراها جارد إيساكمان، وهو طيار محنك، بعد أن باع حصته في شركة "دراكن انترناشنل" التي تملك أكبر مجموعة من الطائرات المقاتلة النفاثة المستعملة، في عام 2019.

وقال جارد إيساكمان إنه اشترى هذه الطائرة ليستمتع بها، وإنه ينوي أن يشارك بها في استعراض جوي لكي يستطيع الناس أن يقدروا مواصفات هذا "الطير  الفريد" حق قدرها.

وتَهب طائرة "ميغ-29" مَن يطير عليها أحاسيس خارقة، وتجعله يتخيل أنه يستقل المركبة الفضائية الحقيقية وفقا لتعبير جارد ايساكمان.

وخلص جارد ايساكمان إلى القول إنها أكثر الطائرات التي طار بها إثارة.

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