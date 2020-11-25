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حيوان "يسرق" بندقية من صياد ويهرب بها إلى الغابة!

Lebanon 24
25-11-2020 | 18:00
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أعلنت الشرطة أنها تبحث عن بندقية "غير محشوة لحسن الحظ"، انتزعها أيل من صياد الأسبوع الماضي، قرب مدينة هورني بلانا جنوب غربي تشيكيا.

 

وكان الحيوان قد انتزع البندقية من كتف الصياد وهرب بها في الغابة، خلال رحلة صيد.

 

وأوضحت الشرطة المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن "الأيل فوجئ بكلب، فاندفع نحو الصياد ثم تجاوزه ومزق الكم الأيسر من سترته".

 

وأضافت الشرطة: "انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد اليسرى وغير المحشوة لحسن الحظ، على قرون الأيل واختفت مع الحيوان".

 

وفي وقت لاحق، رأى صياد آخر الأيل مع البندقية معلقة على قرونه، على بعد حوالى كيلومتر من المكان الذي شهد الواقعة الغريبة.

 

ولم تؤتِ عمليات البحث التي يجريها الصيادون في الغابة ثمارها بعد.

المصدر: سكاي نيوز
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