عصابة كولومبية تجبر النساء على تهريب الكوكايين بهذه الطريقة الصادمة! (فيديو)

تمكنت الشرطة الكولومبية من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المخدرات قامت بإجبار النساء على حقن صدورهن بالكوكايين السائل عبر عمليات جراحية.

ووفا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العصابة، التي يطلق عليها "الجراحون"، والمشهورة بأساليبها المبتكرة لإرسال منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، بطريقة تمكنها من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية، جندت النساء وأجبرتهن على الخضوع لعمليات لملء صدورهن وأطرافهن بسائل الكوكايين عوض السيليكون.

كما استخدموا ما يسمى بزرع ربلة الساق المصممة لمنح النساء سيقان أكثر رشاقة لتهريب المخدرات عن طريق استبدال السيليكون بالكوكايين السائل.