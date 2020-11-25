يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما (صور)

في حادثة نادرة، لم تقص فتاة يابانية شعرها لمدة 15 عاما، وحصلت على لقب "رابونزيل" اليابانية، نسبة لشخصية ديزني، التي اشتهرت بشعرها الطويل.

ويبلغ طول شعر الراقصة وعارضة الأزياء رين كامبي، البالغة من العمر 35 عاما، 5 أقدام و10 بوصات، وهو يزيد 4 بوصات عن طول رين نفسها، والتي تقول أنها تحب شعرها، الذي يمثل جمال آسيا، حسب تعبيرها، على الرغم من أنه يعيقها في أحيان كثيرة عن أداء أبسط المهام، مثل: تغيير ملابسها.