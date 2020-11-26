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أطعم المشردين حتى أفلس.. "قصة مذهلة" لمطعم في واشنطن

Lebanon 24
26-11-2020 | 12:00
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صنع مطعم في العاصمة الأميركية واشنطن اسمه من خلال تقديم وجبات مجانية للمشردين، حتى كادت ظروف جائحة كورونا أن توقفه عن العمل، لكن استجابة المجتمع المذهلة قررت إبقاء أبوابه مفتوحة.

 

كازي منان، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة من باكستان وافتتح مطعم "سكينة حلال" في عام 2013، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مطعمه "تأثر بشدة من جائحة فيروس كورونا لأنه يقع في منطقة تجارية محاطة بالمكاتب والفنادق، ومعظمها كانت فارغة منذ مارس".

 

وأضاف منان أن هذه هي المرة الأولى في حياته التي يطلب فيها التبرعات، وعلى الرغم من أن مطعمه كان يقدم مئات الوجبات المجانية للمحتاجين، إلا أنه كان قادرا على الصمود، لكن فقدان الزبائن أثناء ظروف الإغلاق بسبب جائحة كورونا، جعل المطعم يقترب من حافة الإفلاس.

 

وفي يوم 12 من الشهر الحالي، قام فريق منان بإنشاء حملة تمويل جماعي للمطعم على صفحة (GoFundMe)، يقول منان: "حاولنا أن نعتمد على أنفسنا، لكننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نتساءل خلالها: ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل انتهى كل شيء؟".

 

ويتابع منان، الذي يؤكد أنه لم يطلب من أحد طيلة حياته أي مساعدة مالية: "قررنا أن نسأل الجمهور عما إذا كان بإمكانهم إنقاذ المطعم حتى نتمكن من مواصلة مهمتنا، والاستمرار في دفع رواتب موظفي المطعم وتوفير الوظائف، وبالطبع إطعام المحتاجين".

 

وعندما أنشأ فريق منان الصفحة، كان هدفهم جمع 250 ألف دولار، لكنهم وفي غضون أسبوع فقط، تجاوزوا هذا الهدف، وجمعوا أكثر من 300 ألف دولار من التبرعات.

 

وأضاف منان أنه يدير المطعم دائما بهدف أن يكون "نورا وأملًا للآخرين في المجتمع"، بينما نفعل "كل ما في وسعنا" لمساعدة الأقل حظا.

 

والآن وبعد جمع ما يكفي من المال لسداد أي فواتير مستحقة، وإبقاء المطعم ناجحا لفترة طويلة من الزمن، قال منان إنه "يأمل في إنشاء مؤسسة مجتمعية أكبر".

 

ويؤكد منان أن والدته علمته العطاء، وكانت تقول له عندما كان صغيرا "إذا أردت أن تكون قريبا من الله، فعليك محبة الآخرين ومساعدة المحتاجين".

 

ويضيف "أعيش في مدينة كبيرة، وأمتلك مطعما جميلا، أتألم عندما أرى فقراء يجمعون الطعام من حاويات القمامة، وأشعر أن علي إطعامهم ومساعدتهم مع المحافظة على سير العمل وخدمة الزبائن في الوقت نفسه".

 

وختم منان حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" بالقول إن "العطاء للمجتمع كان فرحة حياتي، لقد بدأت بمهمة أصغر، وهذا الحب والدعم يمنحانني الشجاعة للقيادة بطريقة أقوى، لبدء مؤسسة، وللقيام بعمل أكبر".

 

ويأمل منان الآن في إنشاء مؤسسة مجتمعية أكبر، يمكنها مساعدة الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يفكر بافتتاح عشرات المطاعم، التي تقدم وجبات مجانية للمحتاجين.

المصدر: سكاي نيوز
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