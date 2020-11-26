مع اقتراب نهاية السنة.. تعرفوا إلى الأبراج المحظوظة لعام 2021

في العام 2021 ستكون بعض الأبراج أكثر حظًا من غيرها الا ان جميع الأبراج تقريبًا ستنال عاماً مليئا بالأحداث، منها الاستقرار المالي المكتسب من خلال الجهود الكبيرة. ومع ذلك، يشير خبراء علم الفلك بضرورة عدم الانتقال المفاجئ من حال إلى آخر، وعدم الإفراط في التفكير في تحقيق ربح أعلى، ففي ظل هذه الظروف لن ينجم عن الأمر شيء. يجب أن نضع في اعتبارنا أن عام 2021 ليس عامًا للادخار، والاعتدال هو الأساس.

برج الثور

هو المفضل لعام 2021 وسيحقق مكاسب مالية كبيرة. وبالتالي، فإن مواليد البرج سيكونون أكثر حماسًا للعمل الجاد من أجل مصلحتهم وحتى لبدء عمل تجاري يحقق لهم أرباحًا عالية جدًا في وقت قصير.

برج العقرب

كما أن برج العقرب هو الثاني على القائمة بالعديد من المزايا الشخصية والمهنية هذا العام مع ترقيات في عام 2021، وظائف ذات رواتب أفضل، وذلك بفضل طبيعتهم الطموحة والعمل الدؤوب.

برج الحوت

هو البرج الثالث ممن سيحظى بفرص كبيرة لكسب المال والتطور المهني هذا العام إذا عرفوا كيفية تنحية كبريائهم جانبًا والتعامل مع كل الامور بالدبلوماسية. في الحب والوظيفة، سينجح الحوت إذا تعلم التحلي بالصبر واغتنام اللحظات.

أبراج ستعيش الحب:

ستحظى أبراج الثور والعقرب بكل من الحظ الجيد والسيئ في الحب هذا العام. بتعبير أدق، إذا لم تكن الأمور رائعة بالنسبة لهم في الجزء الأول من العام في حياتهم العاطفية، بدءًا من أيلول، فلديهم كل الفرص للزواج، إذا كانوا في علاقة، أو ساعين للعثور على حب حياتهم.

عام 2021 مواتٍ لمجال العلاقات لمواليد برجي الدلو والحوت. يقدم كوكب المشتري المساعدة، فهناك العديد من المفاجآت الجميلة في انتظار مواليد هذين البرجين على مدار العام.

بالنسبة لأولئك ممن هم في علاقة جميلة أو حتى في زواج، سيحقق عام 2021 العديد من الإنجازات، مع شركائهم في الحياة، وسوف يعتزون بعلاقتهم وكل ما تمكنوا من تحقيقه في حياتهم الزوجية

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أما العازبون فسيجدون نصفهم الاخر في الجزء الثاني من العام، وسيقررون التفكير في مستقبل مشترك، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد التي يجلبها العام الجديد 2021 عاطفياً.

بالنسبة إلى برج الحمل، ستكون أحلامهم ومثلهم وعلاقاتهم الشخصية مهمة جدًا. يأتي عام 2021 مع طاقة خاصة لهم ويكون تفاؤلهم في ذروته.

كما سيكون لهم ثقة أكبر في أنفسهم، وأيضًا في الآخرين، وهو عنصر أساسي في تحقيق خططهم.

يجلب عام 2021 المزيد من الطاقة للعقرب، كما أنه سيسهل التواصل مع العائلة والأصدقاء.كما سيكون لديهم الشجاعة للحلم وتحقيق أحلامهم.

سيساعد عام 2021 مواليد برج الدلو في العثور على إجابات للأسئلة الأكثر شخصية وعمقًا. سوف تتحقق رغباتهم في الوقت المناسب في أمس حاجتهم لذلك. كما سيكون مواليد الدلو دعمًا موثوقًا لأصدقائهم، وسوف يلهمون من حولهم. قد تتساءلون عن الأبراج التي ستحقق مكاسب في جميع مجالات الحياة هذا العام.