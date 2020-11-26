السجن 40 عاماً للعقل المدبّر لواحدة من أكبر شبكات الإتجار بالجنس!

أصدر القضاء الكوري الجنوبي، أمس الخميس، حكماً بالسجن 40 عاماً على العقل المدبّر لواحدة من أكبر شبكات الإتجار بالجنس عبر الإنترنت في البلاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فقد وجدت محكمة سيئول المركزية أنّ المدعو جوه جو-بن مذنباً في ما يتعلق بانتهاك قوانين حماية القُصّر من الاعتداء الجنسي وتشغيل عصابة إجرامية بغرض تحقيق أرباح من خلال إنتاج وبيع مقاطع مسيئة.ووفقاً للمحكمة، فقد "قام المتهم بتوزيع محتوى مسيء جنسياً على نطاق واسع بعد أن صنعه عن طريق استدراج الضحايا وتهديدهم".وقد وُجهت إلى جوه في وقت سابق من العام تهما بناء على 14 ادعاءً جنائياً. حيث اتهم بتنظيم حلقة إجرامية منذ أيار من العام الماضي وحتى شباط من العام الحالي، وقام بتهديد 74 امرأة، بما يشمل 16 ضحية تحت السن القانونية، من أجل تصوير محتوى مسيء جنسياً وبيعه إلى أعضاء غرفة دردشة على موقع "تليغرام" تحت عنوان "باكسا بانغ".واتهم جوه الخريج الجامعي والبالغ من العمر 25 عاماً كذلك بتوجيه أوامر إلى أحد مساعديه باغتصاب فتاة تحت السنّ القانونية بعد ابتزازها بفيديو فاضح لها.ولم يخرج حكم المحكمة بالسجن المؤبد وفقاً لما طالب به المدّعون الشهر الماضي الذين أشاروا إلى أن المتهم تسبب لضحاياه في أضرار لا يمكن إصلاحها. وقد قالت إحدى الضحايا إنّ جو والمتآمرين معه أشرار ويستحقون السجن لمدة 2000 عام.