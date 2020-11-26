سيدة تعيش مع 500 قط وكلب: "أوفى من البشر" (صور)

خصصت سيدة عمانية الطابق الأرضي من منزلها، لكلاب وقطط الشوارع، الذين أنقذتهم من الجوع والأمراض.

وتعيش السيدة وتدعى مريم البلوشي في منزلها مع 500 حيوان أليف، مؤكدة أنهم ساعدوها على تخطي ظروف قاسية مرت بها في حياتها.

وترى البلوشي أن "الحيوانات خصوصاً القطط والكلاب أوفى من البشر"، مضيفة: "أصبحت أنام وآكل وأشرب وألعب معهم لدرجة أني تخليت بسببهم عن كل أنواع الترفيه والتسلية وحتى التلفزيون".