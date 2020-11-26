نجت من الموت بحادث مؤلم لتقتل على الفور في آخر (فيديو)

نجت امرأة روسية من حادث مؤلم، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى قادمة من الجهة المعاكسة، لكن بعد سلسة حوادث لم يكتب لها القدر النجاة من حادث آخر بعد لحظات من الحادث الأول.

اصطدمت سيارة تقودها امرأة من نوع "ميتسوبيشي" بسيارة من نوع "لادا فيستا"، وبعد بضع دقائق فقط، اصطدمت سيارة "سكودا فابيا" بسيارة من نوع "كيا ريو" في نفس المكان من الطريق.