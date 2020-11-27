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برجك اليوم

Lebanon 24
27-11-2020 | 05:56
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الحمل
الجو مُربك وقد تظهر متاعب مع بعض الزملاء أو مسؤولية طارئة أو مشروع ضخم غير متوقع

الثور
يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة

الجوزاء
تعيش رومنسية محتملة أو تلتقي شخصاً مميزاً يقلب حياتك رأساً على عقب

السرطان
التفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيداً عن الشوائب والمطبات

الأسد
لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك

العذراء
جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات

الميزان
يوم مثمر ونشيط بانتظارك 
 
العقرب
تلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك

القوس
حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك

الجدي
قد يكون مزاجك متعكراً، لذلك من المستحسن ألاّ ترتبط بمواعيد مهمّة لئلا تخسر ثقة الآخرين

الدلو
تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك

الحوت
تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين
 
المصدر: السومرية
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