الحملالجو مُربك وقد تظهر متاعب مع بعض الزملاء أو مسؤولية طارئة أو مشروع ضخم غير متوقعالثوريضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبةالجوزاءتعيش رومنسية محتملة أو تلتقي شخصاً مميزاً يقلب حياتك رأساً على عقبالسرطانالتفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيداً عن الشوائب والمطباتالأسدلا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتكالعذراءجديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحدياتالميزانيوم مثمر ونشيط بانتظاركالعقربتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلكالقوسحاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمكالجديقد يكون مزاجك متعكراً، لذلك من المستحسن ألاّ ترتبط بمواعيد مهمّة لئلا تخسر ثقة الآخرينالدلوتستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابكالحوتتتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين