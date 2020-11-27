مضيفة تنشر مقطع فيديو لظاهرة طبيعية نادرة

التقطت مضيفة روسية ظاهرة طبيعية نادرة، ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر ما يعرف بـ"أضواء القديس إلمو".

يشار إلى أن "أضواء سانت إلمو" هي ظاهرة شوهدت لأول مرة على السفن البحرية، وسميت على اسم قديس كاثوليكي مكرس للبحارة.

ويمكن أن تظهر هذه الأضواء البراقة على صواري السفن، وفي الغالب تظهر على قمم الجبال، وعلى خطوط نقل الكهرباء، وعلى قمم الأشجار العالية، وأبراج الكنائس.

وبالنسبة للطائرات، تظهر أضواء سانت إلمو أمام النوافذ الأمامية للطائرات وعلى أطراف الأجنحة وبالقرب من واجهة العواصف الرعدية أو خلالها.

وتظهر هذه الظاهرة الطبية أيضا إذا ما دخلت الطائرة في طبقة من الرماد البركاني.