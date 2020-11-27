قرية تغيّر اسمها بسبب تشابهه مع كلمة "نابية" بالإنكليزية!

سيحتفل سكان قرية نمساوية اسمها "Fucking" برأس السنة باسم جديد، حيث سيتم تغيير التسمية إلى "Fugging"، بسبب ضحك السائحين المستمر على اللافتات عند مدخل القرية لأنّ اسمها هو كلمة نابية باللغة الإنكليزية.ولكلمة "Fucking" في اللغة الإنكليزية عدة معان، منها "ممارسة الجنس" لذا تم اتخاذ قرار من السلطات بتغيير التسمية إلى "Fugging".قال أندريا هولزنر، رئيس بلدية تارسدورف، التي تنتمي إليها القرية "أستطيع أن أؤكّد أنّه سيتم تغيير اسم القرية، لقد حظينا باهتمام إعلامي كافٍ طوال هذه السنوات".وتقع القرية على بعد 350 كلم غرب العاصمة النمساوية فيينا ويسكنها حوالي 100 شخص، ويقول الخبراء إنّ الاسم الألماني "Fucking" يعود إلى القرن الحادي عشر. ومع ذلك، فإنّ الناطقين باللغة الإنكليزية يقرأونها على أنّها "لعنة" (fuck).