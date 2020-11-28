منوعات

مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2020 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وثّق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تسبّب رجل باندلاع حريق داخل مصعد أحد الأبنية السكنية في مدينة أورينبورغ الروسية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أظهر مقطع الفيديو المنشور الذي التقطته إحدى كاميرات المصعد التي سجلت دخول رجل وبيده علبة في داخلها سائل مجهول، وخلال انتظاره للوصول إلى طابقه أشعل النار، ما أدّى إلى التهاب ناري كبير وانتشر الحريق سريعاً في المصعد بعد عجز الرجل عن إطفائه.
 
وبيّن الفيديو كيف تغيّر لون المواد في ثوانٍ بسبب اللهب، ليتحول إلى اللون الأبيض بسبب احتراق المواد الاصطناعية، حيث أدى ذلك إلى فقدان الرجل وعيه في اللحظة التي فتحت فيها أبواب المصعد أخيرا.
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2020-11-29
05:56 | 2020-11-29
23:00 | 2020-11-28
21:00 | 2020-11-28
18:00 | 2020-11-28
12:00 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website