مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تسبّب رجل باندلاع حريق داخل مصعد أحد الأبنية السكنية في مدينة أورينبورغ الروسية.



وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أظهر مقطع الفيديو المنشور الذي التقطته إحدى كاميرات المصعد التي سجلت دخول رجل وبيده علبة في داخلها سائل مجهول، وخلال انتظاره للوصول إلى طابقه أشعل النار، ما أدّى إلى التهاب ناري كبير وانتشر الحريق سريعاً في المصعد بعد عجز الرجل عن إطفائه.

وبيّن الفيديو كيف تغيّر لون المواد في ثوانٍ بسبب اللهب، ليتحول إلى اللون الأبيض بسبب احتراق المواد الاصطناعية، حيث أدى ذلك إلى فقدان الرجل وعيه في اللحظة التي فتحت فيها أبواب المصعد أخيرا.