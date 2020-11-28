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قبل حلول 2021.. الأمل قد يعود إلى حياة مواليد 3 أبراج

Lebanon 24
28-11-2020 | 09:00
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ان الأمل هي الكلمة السحرية التي يبحث الجميع عن ترجمة واقعية لها لأن العام 2020 لم يكن سعيداً بالنسبة إلى الكثير من سكان الأرض. فقد أوقف كورونا مسيرة حياة مقربين ومهنة آخرين وفرض على الجميع البقاء كالسجناء والرهائن في منازلهم. لكن الفرج يأتي بعد الضيق وهذا ما ينطبق على مواليد 3 أبراج الذي يمكن أن يستعيدوا الأمل في حياتهم قبل حلول العام 2021.

 

الجوزاء

من الممكن أن تؤتي المساعي التي قام بها هذا المولود مؤخراً للتخلص من العقبات ثمارها. فقد يتمكن من حل بعض العقد التي واجهها في المجال المهني أو الشخصي. وقد تأتي إليه الأيام بما لم يتوقع من أخبار سعيدة من خلال اتصال هاتفي أو لقاء أو حتى حديث عابر.

 

العقرب

يشعر هذا المولود بالتعب ويتمنى انتهاء المرحلة العصيبة في أسرع وقت ممكن. إلا أنه يتحلى بالصبر وبالقدرة على الانتظار. ويبدو أن هذا لن يذهب سدىً وأنه قد يحصل على مكافأته عاجلاً وقبل انتهاء العام 2020. إذاً ما زال عليه الانتظار لمدة قصيرة.

 

القوس

لا يشعر مولود القوس بالكثير من الاطمئنان حين يتم الحديث عن المستقبل. فهو شديد القلق والتوتر والخوف من أن يحدث ما يزعجه. لكن عليه من الآن وصاعداً تعلم طرق التفكير الإيجابي. والسبب أنه قد يبدأ السير على الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يبدأ بتنشق الهواء قبل نهاية 2020.

المصدر: لها
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