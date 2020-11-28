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منوعات
المشهد البشع.. أفعى عملاقة تقتل رجلا و"لا تكتفي"
Lebanon 24
28-11-2020
|
21:00
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لقي رجل مسن في ولاية أسترالية، مصرعه في ظروف وُصفت بـ"المروعة"، بعدما تعرض للدغ عدة مرات من قبل أفعى يصل طولها إلى 1.4 متر.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وينستون وليام فيش، الذي كان يعمل مزارعا، فارق الحياة وهو في الثامنة والسبعين، بجزيرة تسمانيا.
وجرى العثور على المزارع، وهو في حالة حرجة، ولم تجد محاولات إسعافه في المستشفى نفعا، فتوفي.
ووقعت الحادثة المروعة قبل شهور.
وعانى الراحل لدغات في اليد ومنطقة الفخذ الداخلية، وهو ما جعله يعاني فشلا في عدد من أعضاء الجسم، رغم تقديم علاج مضاد للسم.
وذكر المصدر أن الرجل المسن توفي بعد يومين فقط من نقله إلى المستشفى.
وفي يوم "الفاجعة"، كان المسن يقوم برعي الغنم وهو على دراجة، وعندما تعرض للدغ، هرع كلبه صوب الجيران، كما لو أنه يريد تنبيههم إلى ما حدث.
وقال الشاهد الذي رأى الضحية، لأول مرة، إن الأفعى كانت ملتفة حول الذراع الأيمن للراحل.
واضطر أحد الجيران إلى استخدام سكين حتى يقطع رأس الأفعى التي ظلت ملتصقة بالرجل المسن.
وتم نقل الضحية على متن طائرة مروحية إلى المستشفى في مدينة هوبارت؛ عاصمة ولاية تسمانيا الأسترالية.
وتسجل هذه المنطقة عدة حوادث لدغ من قبل الأفاعي، كل سنة، لكن من النادر أن تؤدي إلى وفيات.
ويعد رحيل هذا الرجل المسن ثالث حالة وفاة في المنطقة من جراء لدغة أفعى، منذ سنة 1948.
المصدر: سكاي نيوز
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