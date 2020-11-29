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برجك اليوم

Lebanon 24
29-11-2020 | 05:56
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الحمل
يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم

الثور
موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك

الجوزاء
تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم
السرطان
التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل
الأسد
التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق
العذراء
يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة
الميزان
تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك

العقرب
تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء

القوس
يجعلك هذا اليوم تتأكد من بعض الأمور وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات

الجدي
يتحدث هذا اليوم عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني

الدلو
يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل

الحوت
حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

المصدر: السومرية
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