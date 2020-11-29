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توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2020 | 09:00
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أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعاتها لكل الأبراج لشهر كانون الاول من العام 2020.
 
الحمل
 
 
الثور
 
 
الجوزاء
 
 
السرطان
 
 
 
الأسد
 
 
العذراء
 
 
الميزان
 
 
العقرب
 
 
القوس
 
 
الجدي
 
 
الدلو
 
 
الحوت
 

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ماغي فرح

أبراج

توقعات

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