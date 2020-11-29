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منوعات
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
Lebanon 24
29-11-2020
|
09:00
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أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعاتها لكل الأبراج لشهر كانون الاول من العام 2020.
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
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