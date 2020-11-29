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مقاتلة تصنع عاصفة ترابية أثناء الإقلاع (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:00
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تمتلك المقاتلات الحربية محركات فائقة القوة تمكنها من الانطلاق بسرعات كبيرة للتغلب على الجاذبية الأرضية.

 

وخلال إقلاع الطائرات تنتج محركاتها هواء ينطلق بقوة هائلة في الاتجاه المعاكس لاتجاه حركتها وهو ما يمنحها قوة الدفع اللازمة للإقلاع.

وتبدأ عملية الإقلاع للطائرات التقليدية بالانطلاق بسرعة هائلة على مدارج الطيران قبل أن تبدأ في الارتفاع تدريجيا إلى أن تصل إلى مستوى التحليق المطلوب.

لكن في بعض الحالات تنفذ بعض الطائرات إقلاع سريع يسمح باستخدام محركات إضافية تمكنها من الإقلاع في اتجاه عمودي بعد مسافة قصيرة من انطلاقها.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى الطائرات الحربية وهي تقوم بعملية إقلاع عمودي تسببت في حدوث عاصفة ترابية.

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