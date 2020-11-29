خنزير بري جائع يعترض راكبة دراجة هوائية لأخذ الفطائر منها... (فيديو)

ذهبت تريشا يوين تو من سنغافورة مع صديقاتها إلى جزيرة أوبين الواقعة بالقرب من المدينة لركوب الدراجات.



هناك، كان خنزير بري ينتظر الفتيات، وكان ينتظر شيء واحد فقط منهن – الفطائر المالحة بالكاري!







الفطائر لإحدى صديقات تريشا يوين تو. طُلبت منها وضع الطعام في السلة على الدراجة، لأن سلتها لم تعد تكفي. استدرجت الفطائر الخنزير: من أجل الحصول على الفطائر، لم يعترض الطريق للفتيات فحسب، بل أخذ الفطائر. ثم هرب إلى مكان ما إلى الغابة مع الفطائر.



لم تضرر تريشا يوين تو وصديقاتها. الفطائر لإحدى صديقات تريشا يوين تو. طُلبت منها وضع الطعام في السلة على الدراجة، لأن سلتها لم تعد تكفي. استدرجت الفطائر الخنزير: من أجل الحصول على الفطائر، لم يعترض الطريق للفتيات فحسب، بل أخذ الفطائر. ثم هرب إلى مكان ما إلى الغابة مع الفطائر.لم تضرر تريشا يوين تو وصديقاتها.