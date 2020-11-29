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منوعات
خنزير بري جائع يعترض راكبة دراجة هوائية لأخذ الفطائر منها... (فيديو)
Lebanon 24
29-11-2020
|
22:00
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ذهبت تريشا يوين تو من سنغافورة مع صديقاتها إلى جزيرة أوبين الواقعة بالقرب من المدينة لركوب الدراجات.
هناك، كان خنزير بري ينتظر الفتيات، وكان ينتظر شيء واحد فقط منهن – الفطائر المالحة بالكاري!
الفطائر لإحدى صديقات تريشا يوين تو. طُلبت منها وضع الطعام في السلة على الدراجة، لأن سلتها لم تعد تكفي. استدرجت الفطائر الخنزير: من أجل الحصول على الفطائر، لم يعترض الطريق للفتيات فحسب، بل أخذ الفطائر. ثم هرب إلى مكان ما إلى الغابة مع الفطائر.
لم تضرر تريشا يوين تو وصديقاتها.
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