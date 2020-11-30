الحملالخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهمالثورغيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريكالجوزاءتطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتكالسرطانقدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهربالأسدعدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مِساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتيةالعذراءالشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفينالميزانيوم صعب وأجواء متوترة قد تحمل خلافًا أو عقبة كبيرة تهدّد الاستقرار العام بعض الشيء ثم تعود الأمور إلى سابق عهدهاالعقربتنتظر ربما جواباً فيأتيك ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيلالقوسقد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريكالجدييبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحاًالدلومحاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهنيالحوتنتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك