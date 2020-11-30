الحمل
الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم
الثور
غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك
الجوزاء
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك
السرطان
قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب
الأسد
عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مِساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتية
العذراء
الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين
الميزان
يوم صعب وأجواء متوترة قد تحمل خلافًا أو عقبة كبيرة تهدّد الاستقرار العام بعض الشيء ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها
العقرب
تنتظر ربما جواباً فيأتيك ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيل
القوس
قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك
الجدي
يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحاً
الدلو
محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني
الحوت
نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك