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"نيزكٌ متوهّج".. مشهد مخيف في السماء يحوّل الليل لنهار! (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2020 | 15:00
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أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "نيزكاً متوهجاً" وهو يتهاوى في السماء في مناطق واسعة من اليابان، مما جذب الانتباه على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتوهج "النيزك" بقوة أثناء هبوطه بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، الأحد، وفي لحظة ما اشتعل محولاً ظلام الليل إلى ما يشبه النهار.
 
 
وأفاد العديد من الأشخاص في غرب اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي برؤية المشهد النادر.
 
ونقلت شبكة "سكاي نيوزط عن تلفزيون "إن إتش كي" العام قوله إنّ إن كاميراته في محافظات أيشي ومي الوسطى وأماكن أخرى، التقطت كرة النار في السماء الجنوبية.

وذكرت صحيفة "أساهي" المحلية أنّ كاميرا في ميناء ناغويا أظهرت النيزك يتألق مثل البدر عندما اقترب من الأرض، وقال بعض الخبراء إن شظايا صغيرة من النيزك ربما وصلت إلى الأرض.
المصدر: سكاي نيوز

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